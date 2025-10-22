Третьяк о рекорде Овечкина по голам в НХЛ: «Сейчас уже трудно что-то новое придумать, чтобы перекрыть. Можно каждый день какие-то рекорды бить, но они не такие яркие»

Владислав Третьяк считает, что рекорд Александра Овечкина ничем не перекрыть.

Третьяк высказался о рекорде Овечкина в НХЛ
В апреле этого года капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. На данный момент у 40-летнего нападающего 898 шайб против 894 у канадца.

«Каждый рекорд – это историческое событие. Оно уже состоялось, когда Овечкин побил рекорд Гретцки. По-моему, сейчас уже трудно что-то новое придумать, чтобы это перекрыть. Можно каждый день какие-то рекорды бить по разным направлениям, но они не такие яркие как тот, который был в апреле», – сказал президент ФХР.
