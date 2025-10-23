Стало известно, когда дебютирует отбывший дисквалификацию Голышев

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев дебютирует в текущем сезоне КХЛ во встрече с челябинским «Трактором». Форвард отбыл полугодовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Матч с «Трактором» пройдёт в Екатеринбурге сегодня, 23 октября, и начнётся в 17:00 мск. Голышев попал в состав на эту игру.

О положительной допинг-пробе Голышева стало известно 23 апреля. Срок дисквалификации Голышева истёк 18 октября. В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 встреч, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.

Матч «Автомобилист» — «Трактор» 23 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».