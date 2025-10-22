Кожевников высказался о драке Гребенкина с игроком «Сиэтла»

Кожевников о драке Гребенкина с Кэйлом Флери: «Никита – хороший пацан, у него есть характер. Напал человек – он ответил, поступил как настоящий хоккеист»
Александр Кожевников высказался о драке Никиты Гребенкина с Кэйлом Флери.
Нападающий «Филадельфии» Гребенкин подрался с Кэйлом Флери в матче против «Сиэтла» (5:2), вступившись за партнера.
«Никита Гребенкин – хороший пацан, у него есть характер. Напал человек – он ответил ему. Гребенкин поступил как настоящий хоккеист, который выступает за свою команду. И ничего удивительного для НХЛ в общем-то не произошло, абсолютная нормальная вещь. И хамства в драке я не увидел. Никита, как и полагается, перед дракой сбросил перчатки – это у них как реликвия, так положено делать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
