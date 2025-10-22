Обладатель Кубка Гагарина высказался о возможном увольнении Ларионова из СКА

Сергей Коньков высказался о возможном увольнении Игоря Ларионова из СКА.

Клуб занимает 9-е место в Западной конференции с 16 очками после 16 матчей.

– Как вы думаете, должен ли Игорь Ларионов беспокоиться за свое место главного тренера СКА?

– У нас в лиге может произойти все что угодно. Но скажите мне, пожалуйста, кто из наставников сейчас может прийти в СКА и с ходу изменить ситуацию?! На построение любой команды под свою концепцию наставнику любого уровня необходимо минимум 3 месяца.

Проблемы, схожие с теми, что сейчас испытывают питерцы, были и во многих чемпионских командах с уже сложившимися коллективами – московском «Динамо», «Ак Барсе», «Авангарде» и прошлогоднем «Металлурге», но там не дергались.

Что говорить о нынешнем СКА, где Ларионов недавно пришел в команду и еще ничего не выстроил. Посмотрим, что будет дальше, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.