Обладатель Кубка Гагарина высказался о возможном увольнении Ларионова из СКА

Коньков о возможной отставке Ларионова: «Кто сейчас может прийти в СКА и с ходу изменить ситуацию?! На построение команды под свою концепцию нужно минимум 3 месяца»
Сергей Коньков высказался о возможном увольнении Игоря Ларионова из СКА.
Клуб занимает 9-е место в Западной конференции с 16 очками после 16 матчей.
– Как вы думаете, должен ли Игорь Ларионов беспокоиться за свое место главного тренера СКА?
– У нас в лиге может произойти все что угодно. Но скажите мне, пожалуйста, кто из наставников сейчас может прийти в СКА и с ходу изменить ситуацию?! На построение любой команды под свою концепцию наставнику любого уровня необходимо минимум 3 месяца.
Проблемы, схожие с теми, что сейчас испытывают питерцы, были и во многих чемпионских командах с уже сложившимися коллективами – московском «Динамо», «Ак Барсе», «Авангарде» и прошлогоднем «Металлурге», но там не дергались.
Что говорить о нынешнем СКА, где Ларионов недавно пришел в команду и еще ничего не выстроил. Посмотрим, что будет дальше, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
