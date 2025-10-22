Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Ладу» в матче КХЛ

Минское «Динамо» обыграло тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Дубль оформил Станислав Галиев, по одной шайбе забросили Алекс Лимож и Сэм Энес.

Минчане набрали 21 очко в 17 играх и занимают пятое место в Западной конференции, «Лада» (10) расположилась на десятой строчке.

В следующем матче «Динамо» 24 октября примет «Шанхайских Драконов», «Лада» в этот же день дома сыграет с нижегородским «Торпедо». Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.