Названы причины слабой игры СКА в сезоне

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов поделился мыслями об игре СКА. Команда под руководством Игоря Ларионова проиграла 11 из 17 матчей в текущем сезоне.

– В чём причины неутешительного старта команды?

– Кто-то жалуется на Спронга, но в СКА легионеры совсем незаметны, да и очков практически не набирают. Бландизи опять схватил два результативных удаления, причём результативных, вновь не в своей тарелке был Гримальди. Легионеры по определению должны быть сильнее местных игроков, а тут получается, что иностранцы, наоборот, – слабое звено.

– Это главная причина?

– Не узнаю СКА в эмоциональном плане. Команда включается эпизодами, в ряде моментов выглядит выхолощенной. Индикатор – Сергей Плотников. В своё время этот форвард начинал на моих глазах в «Амуре», я его пригласил из молодёжной команды. Энергия и трудовая этика всегда были его сильными сторонами. Прошлый сезон в СКА Плотников до травмы тоже провёл хорошо, был лидером команды. А сейчас он, к сожалению, не так энергичен.

Возможно, что не только Плотников, но и весь СКА в какой-то ямке. Эмоциональной или функциональной – это вопрос, ответ на который можно дать, только находясь внутри команды. Возможно, что у неё не всё сложилось в предсезонке, но опять-таки тут нужно быть внутри команды, чтобы давать категоричные оценки, – приводит слова Светлова Russia-Hockey.