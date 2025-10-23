«Лада» расторгла контракт с вратарем

«Лада» и Максим Третьяк расторгли контракт по соглашению сторон. В этом сезоне у голкипера 0 побед в 3 играх и 86% сэйвов
«Лада» и Максим Третьяк расторгли контракт по соглашению сторон.
Голкипер перешел в тольяттинский клуб в мае 2024 года.
Третьяк провел 3 игры в текущем сезоне FONBET КХЛ, не одержав ни одной победы при 86% отраженных бросков и коэффициенте надежности 5,14.
«Мы благодарим Максима за игру и желаем успешного продолжения карьеры!» – сказано в сообщении пресс-службы «Лады».
