Россиянин одержал 4 победы в 4 играх за фарм-клуб «Питтсбурга»

Сергей Мурашов одержал 4 победы в 4 играх за фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ.

21-летний голкипер помог «Уилкс-Бэрри» обыграть «Лихай Вэлли» (4:1) в матче регулярного чемпионата АХЛ.

Мурашов отразил 26 бросков в створ из 27, став первой звездой встречи. В текущем сезоне на его счету 93,8% сэйвов при коэффициенте надежности 1,75.

Отметим, что в прошлой регулярке АХЛ российский вратарь выиграл 11 матчей подряд за фарм «Питтсбурга».

