«Адмирал» подарил игровой свитер рэперу PHARAOH
«Адмирал» подарил игровой свитер рэперу PHARAOH.
Это произошло накануне концерта музыканта в «Фетисов Арене». На фото также присутствует генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан.
У PHARAOH более 3,5 млн прослушиваний за месяц на Яндекс.Музыке. Самые популярные треки – «Дико, например», «Одним целым» и «Black Siemens».
Песня «Black Siemens» содержит следующие слова:
«Скрт-скрт, скрт-скрт, в мертвых найках; Скрт-скрт, скрт-скрт, в белой майке (скрт, скрт!); Скрт-скрт, скрт-скрт, черный сталкер (пау-пау-пау-пау!).
Назаров о СКА и ЦСКА: «Не нужно сбрасывать их со счетов – запас прочности и перспективы там есть. Турнирное положение выправится, все еще впереди»
Венгер верит в чемпионство «Арсенала»: «Есть состав, чтобы справиться с любыми проблемами. У «Ливерпуля» Собослаи играл правого защитника – «канониры» бы не оказался в такой ситуации»
«Адмирал» подарил игровой свитер рэперу PHARAOH
Назаров о СКА и ЦСКА: «Не нужно сбрасывать их со счетов – запас прочности и перспективы там есть. Турнирное положение выправится, все еще впереди»
Венгер верит в чемпионство «Арсенала»: «Есть состав, чтобы справиться с любыми проблемами. У «Ливерпуля» Собослаи играл правого защитника – «канониры» бы не оказался в такой ситуации»
«Адмирал» подарил игровой свитер рэперу PHARAOH