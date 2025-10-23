«Адмирал» подарил игровой свитер рэперу PHARAOH

«Адмирал» подарил игровой свитер рэперу PHARAOH.

Это произошло накануне концерта музыканта в «Фетисов Арене». На фото также присутствует генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан.

У PHARAOH более 3,5 млн прослушиваний за месяц на Яндекс.Музыке. Самые популярные треки – «Дико, например», «Одним целым» и «Black Siemens».

Песня «Black Siemens» содержит следующие слова:

«Скрт-скрт, скрт-скрт, в мертвых найках; Скрт-скрт, скрт-скрт, в белой майке (скрт, скрт!); Скрт-скрт, скрт-скрт, черный сталкер (пау-пау-пау-пау!).
