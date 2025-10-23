Олимпийский чемпион прокомментировал лидерство «Металлурга» в КХЛ

Пашков о лидерстве «Металлурга» в КХЛ: «Провели неудачный сезон, не став ничего менять после победного финала. Этим летом извлекли урок – добавили огонька в атаке»
Александр Пашков прокомментировал лидерство «Металлурга» в FONBET КХЛ.
Магнитогорский клуб занимает первое место в сводной таблице лиги, набрав 30 очков за 18 матчей.
– Полтора года назад «Металлург» выиграл финал у «Локомотива», но не стал ничего менять, попытавшись выехать на прежнем багаже. Как следствие – слабый старт прошлого чемпионата и неудачный сезон в целом.
– Но сейчас «Металлург» уверенно лидирует на Востоке.
– Так этим летом «Металлург» как раз извлек этот урок. За счет интересной селекции команда усилила атакующую линию, добавила огонька. Результат мы уже видим.
Хочу отметить, что «Локомотив» и «Металлург» объединяет одно – очень осторожное отношение к легионерам и курс на российских хоккеистов, на школу и своих воспитанников. Очень хорошо, что такая тенденция проявляется – и именно она на данном этапе чемпионата обеспечивает лидирующий результат.
Тут есть над чем подумать клубам, которые увлеклись иностранцами и меняют их как перчатки, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.
Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
Алексей Мишин: «Плющенко – это яркая личность в мировом фигурном катании, это Гагарин. Рассуждать, хороший он тренер или плохой, неуважительно»
«Монреаль» хочет продлить контракт с Мэтисоном. Клуб ценит лидерские качества 31-летнего защитника (Пьер ЛеБрюн)
«Барселона» подала еще одну апелляцию на дисквалификацию Флика – тренер должен пропустить матч с «Реалом»
Алексей Мишин: «Плющенко – это яркая личность в мировом фигурном катании, это Гагарин. Рассуждать, хороший он тренер или плохой, неуважительно»
«Монреаль» хочет продлить контракт с Мэтисоном. Клуб ценит лидерские качества 31-летнего защитника (Пьер ЛеБрюн)
«Барселона» подала еще одну апелляцию на дисквалификацию Флика – тренер должен пропустить матч с «Реалом»