Нападающий «Шанхайских Драконов» поделился планами вернуться в НХЛ

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк заявил, что планирует вернуться в Национальную хоккейную лигу.

– В дальнейшем вы планируете вернуться в НХЛ?

– Конечно, а кто не хочет? Это цель любого хоккеиста моего уровня, тут без вариантов. Я не исключение. Сейчас у меня все мысли о «Шанхайских Драконах» и моём результате здесь, нашем командном результате.

Я хочу оказаться в команде-победителе. Если у нас не всё сложится и у меня будет время весной, то я бы рассматривал возвращение в Северную Америку к плей-офф, однако об этом не думаю, я готов провести весь плей-офф здесь, в России, и бороться за Кубок. А дальше, уже глядя на мою игру, будем искать с агентом варианты в НХЛ, – сказал Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.