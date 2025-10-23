Губерниев: тренеру СКА сейчас не позавидуешь

Губерниев о СКА: «У Ларионова что‑то не клеится – не удивлюсь, если тренер поменяется в ближайшее время. ЦСКА постепенно выправляется, а Петербург подзавяз»
Дмитрий Губерниев заявил, что не удивится отставке Игоря Ларионова из СКА.
Клуб из Санкт-Петербурга проиграл 8 из 9 последних матчей в FONBET КХЛ и занимает девятое место в Западной конференции.
«Что‑то не клеится у Ларионова. Надо понять, почему. Неужели какая‑то психологическая история даже не столько у игроков, сколько у тренера. Потому что это действительно все слишком сильно затянулось. Там ЦСКА лихорадило, но армейцы выправляются постепенно, а Петербург еще больше подзавяз… Поэтому мне сложно сказать. Но думаю, сейчас Ларионову не позавидуешь уже. Не удивлюсь, если у них поменяется тренер в ближайшее время. По игрокам команда, может, и не самая звездная. Но, честно говоря, приходил Ларионов совсем под другое… Желаю ему всяческих удач, но начало обескураживает, конечно», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
