«Монреаль» хочет продлить контракт с защитником

«Монреаль» хочет продлить контракт с Мэтисоном. Клуб ценит лидерские качества 31-летнего защитника (Пьер ЛеБрюн)
«Монреаль» хочет продлить контракт с Майком Мэтисоном.
Действующее соглашение 31-летнего защитника рассчитано до 30 июня 2026 года. Средняя годовая зарплата хоккеиста – 4,875 млн долларов.
В текущем сезоне Мэтисон провел 8 матчей и набрал 5 (2+3) очков при полезности «плюс 5» и среднем игровом времени 24:14.
«Думаю, оптимальный вариант для клуба и игрока – договор на четыре-пять лет. «Монреаль» склоняется к четырем, а игрок – к пяти годам. Мэтисон хотел бы остаться, а клуб хочет продлить его. «Канадиенс» высоко ценят его лидерские качества и считают важной частью команды», – сказал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн на подкасте The Sick Podcast.
Алексей Мишин: «Плющенко – это яркая личность в мировом фигурном катании, это Гагарин. Рассуждать, хороший он тренер или плохой, неуважительно»
«Монреаль» хочет продлить контракт с Мэтисоном. Клуб ценит лидерские качества 31-летнего защитника (Пьер ЛеБрюн)
«Барселона» подала еще одну апелляцию на дисквалификацию Флика – тренер должен пропустить матч с «Реалом»
Алексей Мишин: «Плющенко – это яркая личность в мировом фигурном катании, это Гагарин. Рассуждать, хороший он тренер или плохой, неуважительно»
«Монреаль» хочет продлить контракт с Мэтисоном. Клуб ценит лидерские качества 31-летнего защитника (Пьер ЛеБрюн)
«Барселона» подала еще одну апелляцию на дисквалификацию Флика – тренер должен пропустить матч с «Реалом»