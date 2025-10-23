«Монреаль» хочет продлить контракт с защитником

«Монреаль» хочет продлить контракт с Майком Мэтисоном.

Действующее соглашение 31-летнего защитника рассчитано до 30 июня 2026 года. Средняя годовая зарплата хоккеиста – 4,875 млн долларов.

В текущем сезоне Мэтисон провел 8 матчей и набрал 5 (2+3) очков при полезности «плюс 5» и среднем игровом времени 24:14.