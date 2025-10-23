Нападающий Лабанк рассказал, что выберет между АХЛ и КХЛ

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк заявил, что предпочитает играть в КХЛ, чем ехать в АХЛ.

– В этом сезоне у вас было не так много возможностей найти контракт в НХЛ, поэтому вы задумались о продолжении карьеры в Европе?

– В принципе варианты были, я получал от агента предложения, но они меня не устраивали по ряду причин. Меня гораздо больше привлекло предложение «Шанхая» и те перспективы игры, что я имею в этой команде, под руководством Галлана.

– Лучше играть в хорошей команде КХЛ, приносить результат, а не ездить между АХЛ и НХЛ?

– Разумеется. Если выбирать между АХЛ и КХЛ, то я выберу КХЛ, – сказал Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.