«Вашингтон» показал держатель для зубной нити с лицом Овечкина: «Полный набор зубов не требуется»
«Вашингтон» показал держатель для зубной нити с лицом Александра Овечкина.
Держатели будут разыграны среди болельщиков во время домашней игры «Кэпиталс» с «Анахаймом» 6 января 2026 года.
«Полный набор зубов не требуется», – подписала фотографию пресс-служба клуба.
«Крылья» не уволят Адиева в случае поражения от ЦСКА: «Руководство региона и клуба полностью доверяет тренеру. Подобные новости накануне важных матчей – психологическое давление со стороны недоброжелателей»
«Вашингтон» показал держатель для зубной нити с лицом Овечкина: «Полный набор зубов не требуется»
Зоя Ковязина: «Кумир в парном катании – Максим Траньков. Он нас иногда наставляет и поддерживает на тренировках»
«Крылья» не уволят Адиева в случае поражения от ЦСКА: «Руководство региона и клуба полностью доверяет тренеру. Подобные новости накануне важных матчей – психологическое давление со стороны недоброжелателей»
«Вашингтон» показал держатель для зубной нити с лицом Овечкина: «Полный набор зубов не требуется»
Зоя Ковязина: «Кумир в парном катании – Максим Траньков. Он нас иногда наставляет и поддерживает на тренировках»