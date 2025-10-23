«Вашингтон» показал держатель для зубной нити с лицом Овечкина: «Полный набор зубов не требуется»

«Вашингтон» показал держатель для зубной нити с лицом Александра Овечкина.

Держатели будут разыграны среди болельщиков во время домашней игры «Кэпиталс» с «Анахаймом» 6 января 2026 года.

«Полный набор зубов не требуется», – подписала фотографию пресс-служба клуба.
