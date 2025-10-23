«Нефтехимик» прервал трехматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© КХЛ

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев льда, в составе которых шайбы забросили Владислав Барулин, Евгений Митякин, Григорий Селезнев, Андрей Белозеров и Герман Точилкин. У проигравших отличились Даниил Вовченко, Роман Канцеров и Дерек Барак.

«Нефтехимик» прервал трехматчевую серию «Металлурга», который лидирует в Восточной конференции с 30 очками. Нижнекамская команда (21 очко) поднялась на пятое место. В следующем матче «Металлург» 27 октября сыграет на выезде с омским «Авангардом», «Нефтехимик» 25 октября примет уфимский «Салават Юлаев».

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

Голы: Барулин, 6:36. Митякин, 11:22. Селезнев, 27:04. Белозёров, 37:43. Точилкин, 58:43. — Вовченко, 14:10 (бол.). Канцеров, 21:06. Барак, 39:41 (бол.).