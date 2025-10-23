Овечкин назвал особенным проведение 1 500 матчей в "регулярках" НХЛ

Достижение отметки в 1 500 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет особенным моментом для капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. Комментарий игрока приводит пресс-служба клуба.

© ТАСС

Сейчас на счету Овечкина 1 498 игр в регулярных чемпионатах НХЛ.

"Это очень особенный момент для меня и моей семьи, - сказал Овечкин. - Мне повезло, что я могу сыграть так много игр за одну команду. Это нечто особенное. Очевидно, что, когда вы приходите в лигу, вы хотите сыграть как можно больше игр, а 1 500 - это очень, очень много".

"Иногда приходится немного приспосабливаться, особенно летом, к тренировкам. Мне повезло быть здоровым и играть на таком уровне так долго. Вы можете видеть, что с каждым годом играть полноценный сезон становится все труднее, потому что игра меняется, много травм. Вы можете пропустить две или три игры, которые обойдутся вам дорого в будущем, если вы хотите добиться определенной планки", - заключил он.

Овечкин может стать восьмым игроком, который проведет 1 500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за одну команду. До этого подобное удавалось канадцам Горди Хоу (1 687, "Детройт"), Патрику Марло (1 607, "Сан-Хосе"), Алексу Дельвеккьо (1 550, "Детройт"), Шейну Доану (1 540, "Аризона"), Рэймонду Бурку (1 518, "Бостон"), Стиву Айзерману (1 514, "Детройт"), а также шведу Никласу Лидстрёму (1 564, "Детройт"). Всего в истории регулярных чемпионатов отметки в 1 500 матчей на данный момент достигли 23 игрока. Рекордсменом является Марло (1 779).

Следующий матч "Вашингтон" проведет в ночь на 25 октября по московскому времени в гостях против "Коламбуса". На следующий день столичный клуб примет "Оттаву".