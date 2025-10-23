Тренер "Металлурга" Разин о Кузнецове: пока не устраивает нас своей игрой

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения «Нефтехимику» со счетом 3:5 в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объяснил, почему нападающий Евгений Кузнецов не задействован в большинстве. Его слова передает «Матч ТВ».

«Евгений Кузнецов не играет ни в первой, ни во второй бригаде большинства. Мы даем играть в большинстве тем, кто на сегодняшний день готов играть. Пока Евгений не устраивает нас своей игрой в большинстве», — заявил Разин.

«Нефтехимик» поднялся на пятое место в Восточной конференции после 19 сыгранных матчей. «Металлург» набрал 30 очков и располагается на первой строчке таблицы.

Кузнецов, ранее выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), подписал контракт с магнитогорским клубом до окончания сезона 2025/2026 годов. В прошлом сезоне нападающий выступал за петербургский СКА, где принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 40 результативных очков.