Подколзин забросил дебютную шайбу в сезоне НХЛ и был признан первой звездой матча

Российский форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин принес своей команде победу над «Монреалем» (6:5) в регулярном чемпионате НХЛ, отличившись за 1 минуту 9 секунд до окончания третьего периода.

В этом матче 24-летний нападающий отметился первым голом в текущем сезоне, был признан первой звездой матча, а также на его счету результативная передача.

Василий Подколзин провёл на льду 13:26 минут и завершил матч с нейтральной полезностью. Он реализовал единственный бросок в створ, применил два силовых приема и допустил одну потерю.

В текущем сезоне на его счету 4 (1+3) очка в восьми играх при полезности «+1».