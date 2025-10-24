Обладатель Кубка Стэнли рассказал об игре против "Русской пятерки"

Игроки "Анахайма" буквально испытывали головокружение от действий "Русской пятерки" из "Детройта" в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в интервью ТАСС рассказал выступавший за "Анахайм", а потом и за "Детройт", олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Дмитрий Миронов.

"Русской пятеркой" называли сочетание россиян в "Детройте", которые впервые вышли на лед 27 октября в матче НХЛ против "Калгари". "Детройт" выиграл со счетом 3:0, по голу забросили Вячеслав Козлов и Игорь Ларионов, вместе с ними в тройке играл Сергей Федоров. В обороне играли Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов. В 1997 году после победы в Кубке Стэнли Фетисов, Константинов и массажист клуба Сергей Мнацаканов попали в автомобильную аварию. В марте 1998 года Миронов перешел в "Детройт" из "Анахайма" и заменил в "Русской пятерке" Константинова.

"Там [в "Русской пятерке"] все были опасными, выделять кого-то не хотел бы. У моих партнеров голова от них кружилась, - сказал Миронов. - Я-то знал ребят из "Детройта" по ЦСКА, когда они крутили-вертели. Главное, не надо было впадать в панику, не надо было за ними бегать".