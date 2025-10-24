Обладатель Кубка Стэнли рассказал об игре против "Русской пятерки"

Хоккеист Миронов рассказал об игре против "Русской пятерки"
Игроки "Анахайма" буквально испытывали головокружение от действий "Русской пятерки" из "Детройта" в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в интервью ТАСС рассказал выступавший за "Анахайм", а потом и за "Детройт", олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Дмитрий Миронов.
"Русской пятеркой" называли сочетание россиян в "Детройте", которые впервые вышли на лед 27 октября в матче НХЛ против "Калгари". "Детройт" выиграл со счетом 3:0, по голу забросили Вячеслав Козлов и Игорь Ларионов, вместе с ними в тройке играл Сергей Федоров. В обороне играли Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов. В 1997 году после победы в Кубке Стэнли Фетисов, Константинов и массажист клуба Сергей Мнацаканов попали в автомобильную аварию. В марте 1998 года Миронов перешел в "Детройт" из "Анахайма" и заменил в "Русской пятерке" Константинова.
"Там [в "Русской пятерке"] все были опасными, выделять кого-то не хотел бы. У моих партнеров голова от них кружилась, - сказал Миронов. - Я-то знал ребят из "Детройта" по ЦСКА, когда они крутили-вертели. Главное, не надо было впадать в панику, не надо было за ними бегать".
"Я пытался это объяснить одноклубникам в "Анахайме", что нужно было действовать по игроку, мол, что вы носитесь. А у тех выстрелить мог любой: сегодня Козлов две забивал, дальше Федя (Федоров) убежал и забивал. Все было непредсказуемо: Ларик (Ларионов) скрытый пас отдаст, не поймешь откуда. Было тяжело, мы ту серию [в 1/4 финала Кубка Стэнли в 1997 году] проиграли 0-4. У нас тогда молодая команда была, только два звена поопытнее, а в остальных двух бегала молодежь", - добавил он.