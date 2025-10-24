Малкин повторил легендарный рекорд Хоу

Малкин повторил рекорд Хоу по передачам среди игроков старше 39 лет
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин повторил рекорд канадца Горди Хоу по скорости набора 10 результативных передач со старта сезона для игроков от 39 лет и старше.
39-летний Малкин в первых восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 сделал 10 результативных передач. Аналогичный результат был у Хоу в сезоне-1968/69.
Малкин был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ в 2004 году под общим вторым номером. Всю карьеру в лиге он играет за "Питтсбург", трижды выиграл Кубок Стэнли, дважды становился обладателем приза "Арт Росс трофи", присуждаемого лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В составе сборной России дважды выигрывал золото чемпионата мира, также в его активе две серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.