Легендарный канадский экс-форвард Уэйн Гретцки высказался о том факте, что его рекорд по голам в НХЛ побил именно российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, и ответил на вопрос, может ли кто-то из канадских игроков достичь похожего результата.

— В прошлом сезоне Александр Овечкин побил ваш абсолютный рекорд по количеству забитых голов. Как вы думаете, найдётся ли игрок, который побьёт ваш рекорд в Канаде?

— Почему бы и нет, рекорды созданы для того, чтобы их бить. Как я уже говорил, нынешние хоккеисты играют на более высоком уровне — у них лучшая подготовка, тренерский состав, экипировка. Система игры также изменилась: хоккей стал гораздо более атакующим, забивается больше голов. Фолов стало меньше. Овертайм проводится в формате «три на три». Всё это способствует тому, что игроки в Канаде набирают огромное количество очков и забивают много голов.

Многие спрашивают меня, сожалею ли я, что Овечкин побил мой рекорд по количеству голов. Я всегда отвечаю, что ничуть. Я знаю, что в каждой игре, даже если всё складывалось не так, как я ожидал, я выкладывался на полную. Я горжусь своими достижениями. И я также горжусь Алексом за то, что он сделал. Его рекорд – большое дело для хоккея. Я знаю, что он сделал много полезного для российской хоккейной молодёжи. Я рад, что такой человек, как он, превзошёл меня, — приводит слова Гретцки словацкое издание Pravda.