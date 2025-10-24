Защитник «Трактора» дисквалифицирован на пять матчей

Спортивно‑дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника челябинского «Трактора» Григория Дронова на пять матчей за применение физической силы в отношении судьи, сообщается на сайте лиги.

Эпизод произошел в четверг во время второго периода матча Фонбет чемпионата КХЛ против екатеринбургского «Автомобилиста» (3:5). Дронов толкнул одного из арбитров в спину, за что получил дисциплинарный штраф до конца игры.

— На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Дронова по п. 1.27. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу, — сказано в заявлении.

Штраф за нарушение данного пункта регламента составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Таким образом, Дронов пропустит два матча против новосибирской «Сибири», а также не поможет «Трактору» в играх с «Автомобилистом», казахстанским «Барысом» и нижнекамским «Нефтехимиком».

Дронов в текущем сезоне провел 19 игр и набрал 13 очков (пять шайб и восемь результативных передач).

