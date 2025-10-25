Овечкин помог «Вашингтону» победить в матче НХЛ

Гол и голевая передача российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу коллектива из столицы США. Помимо Овечкина за «Вашингтон» отличились Джон Карлсон, Джастин Сурдиф, Том Уилсон и Коннор Макмайкл. Гол престижа записал на свой счет Дентон Матейчук.

Заброшенная в этом матче шайба стала для Овечкина второй в сезоне 2025/2026. Кроме того, российский нападающий сравнялся с Уэйном Грецки по количеству голов в октябре (126).

Ранее Овечкин отдал голевую передачу в матче против клуба «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в ночь на среду, 22 октября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу столичной команды.