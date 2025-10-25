Овечкин оценил приближение к юбилейному матчу в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил приближение к 1500-му матчу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его цитирует пресс-служба НХЛ.

По словам Овечкина, это серьезное достижение для него и его семьи.

«Я счастлив, что смог провести столько матчей за одну команду. Когда попадаешь в НХЛ, очевидно, хочешь играть как можно больше, но 1500 — действительно серьезное достижение», — отметил он.

Если Овечкин выйдет на лед в субботу в домашнем матче против «Оттавы», встреча станет для хоккеиста юбилейной, 1500-й в карьере. Именно только игр хоккеист провел за один клуб.

Ранее Овечкин повторил рекорд НХЛ, который принадлежал канадскому форварду Уэйну Гретцки. Хоккеист забросил 125 шайбу по счету в октябре в гостевом матче НХЛ с «Коламбусом», что стало повторением рекорда Гретцки.