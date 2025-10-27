Нападающий «Бостона» интересен «Ванкуверу»

Павел Заха и Кейси Миттлстадт могут быть обменяны из «Бостона».

© Sports.ru

Оба нападающих «Брюинс» находятся на рынке обменов, а интерес к чешскому хоккеисту проявляет «Ванкувер».

Контракт 28-летнего Павла Захи с зарплатой 4,75 миллиона долларов рассчитан до завершения следующего сезона. Форвард набрал 9 (2+7) очков в 10 матчах регулярного чемпионата текущего сезона.

Договор 26-летнего Кейси Миттлстадта с окладом 5,75 миллиона долларов также действует до завершения сезона-2026/27. В его активе 6 (3+3) баллов в 9 матчах чемпионата.