«Трактор» по буллитам обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Челябинский «Трактор» в серии буллитов одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

В основное время у «Трактора» отличились Василий Глотов, Михаил Григоренко и Егор Коршков, у «Сибири» — Егор Аланов, Иван Чехович и Кирилл Рассказов. Автором победного буллита стал Глотов.

«Трактор» с 22 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сибирь» (16), проигравшая четвертый матч подряд, идет на девятой строчке на Востоке.

В следующем матче челябинский клуб 28 октября примет екатеринбургский «Автомобилист», «Сибирь» днем позже на выезде сыграет с петербургским СКА.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 Б (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Аланов, 4:53. Чехович, 36:08. Рассказов, 38:43. — Глотов, 13:46 (мен.). Григоренко, 50:14. Коршков, 57:17.

Победный буллит: Глотов