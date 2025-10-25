Сегодня, 25 октября, в Филадельфии (США) на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 4:3.

В основное время в составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Кристиан Дворак и Тревор Зеграс (дважды). За «Айлендерс» отличились Симон Хольмстрём, Энтони Дюклер и Максим Цыплаков. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков записал на свой счёт одну передачу и победный буллит. Форвард хозяев Никита Гребёнкин результативными действиями не отметился. Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин сделал 23 сэйва.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.