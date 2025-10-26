Бобровский провел 50-й сухой матч в НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский достиг отметки в 50 сухих матчей в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

© РИА Новости

«Флорида» обыграла «Вегас Голден Найтс» в рамках регулярного первенства со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). В составе «Пантерз» отметились Сэм Райнхарт (18-я минута), Коул Швиндт (44) и Эй Джей Грир (51). Голкипер «Флориды» отразил все 17 бросков и оформил первый шатаут в сезоне-2025/26.

Всего за карьеру в НХЛ Бобровский провел 50-й матч «на ноль» в чемпионатах НХЛ. 37-летний спортсмен стал вторым российским вратарем после Евгения Набокова (59 шатаутов), кто получил это достижение.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 1:7 проиграл «Оттаве». Для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина игра стала юбилейной — 1500-й в регулярных чемпионатах НХЛ.