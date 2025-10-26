Гол и две передачи Ивана Демидова помогли «Монреалю» победить «Ванкувер»

В ночь с 25 на 26 октября мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.

© Чемпионат.com

Заброшенной шайбой и двумя результативными передачами отметился 19-летний российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов. Форвард помог партнёрам по команде забросить первую и вторую шайбы, запустив камбэк с 0:2, и сам забил четвёртую.

Остальные голы «Канадиенс» забили Ник Судзуки, Юрай Слафковски и Майк Мэтисон, за «Ванкувер» отличились Элиас Петтерссон, Джейк Дебраск и Конор Гарланд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.