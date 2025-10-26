«Сочи» проиграл «Спартаку» и потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ

«Спартак» обыграл «Сочи» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0). В составе «Спартака» дубль оформил Нэйтан Тодд, по одной шайбе забросили Данил Пивчулин, Лукас Локхарт и Михаил Мальцев. У гостей отличились Денис Венгрыжановский, Михаил Орлов и Рафаэль Бикмуллин.

«Сочи» потерпел восьмое поражение подряд в текущем сезоне КХЛ, команда с 10 очками располагается на 11‑й позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Спартак» (23 очка) идет шестым.

В следующем матче «Сочи» сыграет на выезде с минским «Динамо», «Спартак» примет московский ЦСКА. Обе встречи состоятся 28 октября.