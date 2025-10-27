Арсений Грицюк высказался об игре против Натана Маккиннона

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк оценил победу в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ), в котором россиянин забросил свою вторую шайбу в НХЛ.

«Обыграли сегодня «Колорадо» дома, следующий матч с ними после завтра уже на их льду. Гений Хьюз принёс нам очередную победу в овертайме, и мне удалось сегодня отличиться. Играть против игрока чьи хайлайты я смотрел ещё в прошлом сезоне — это конечно очень круто. Ещё и так получалось что наша тройка выходила под их тройку, и конечно каждую смену пытаешься выиграть единоборство у Маккиннона, Макара, Нечаса. Не всегда конечно это удаётся, но будем работать, а сейчас нас ждёт перелёт в Колорадо», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.