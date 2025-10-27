КХЛ назвала лучших игроков недели

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов седьмой недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона 2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Семён Вязовой («Салават Юлаев»), одержавший три победы в трёх матчах недели с коэффициентом надёжности 1,68 и процентом отражённых бросков 93,59%.

Лучшим защитником стал Иоаннис Калдис («Северсталь»), набравший 4 (2+2) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+3».

Лучшим нападающим признан Нэйтан Тодд («Спартак»), набравший 5 (4+1) очков в трёх матчах недели. На его счету дубли в матчах с «Шанхайскими Драконами» (7:6 Б) и ХК «Сочи» (5:3).

Лучшим новичком впервые в карьере признан Александр Жаровский («Салават Юлаев»), набравший 2 (2+0) очка в трёх матчах недели.