Владимир Плющев: «СКА становится потухшим, провинциальным клубом. Мы теряем тренерскую школу, начав работать по правилам НХЛ»
Владимир Плющев поделился мнением о СКА и «Шанхае».
Команда Жерара Галлана на данный момент находится на четвертой позиции в таблице Западной конференции, команда Игоря Ларионова – на девятой.
– СКА и «Шанхай» в общем-то готовились к сезону одинаково – через урезанный тренировочный лагерь.
Но в первом клубе мы практически не видим тренерской работы, тогда как в «Шанхае» она сразу бросается в глаза. Там тренер с приличным опытом работы в НХЛ все время находит какие-то кадровые ходы, команда жива, у нее горят глаза.
СКА, наоборот, становится потухшим, провинциальным клубом. Пока он кое-как вылезает за счет молодежи – на прошлогодних дрожжах.
Например, за счет Короткого, который вытягивает всю центральную линию СКА. А сравните как играют в СКА и «Шанхае» легионеры – небо и земля!
– Вывод?
– Начав работать по правилам НХЛ, мы теряем тренерскую школу. Многие команды не знают, что такое правильная предсезонка и выстроенный функциональный фундамент.
Большинство клубов лихорадит – постоянными спадами и подъемами. В лиге нет стабильности – а значит, мастерства.
Я вам скажу, что в данной ситуации мы еще должны поблагодарить ИИХФ, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
