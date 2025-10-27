Владимир Плющев поделился мнением о СКА и «Шанхае».

Команда Жерара Галлана на данный момент находится на четвертой позиции в таблице Западной конференции, команда Игоря Ларионова – на девятой.

– СКА и «Шанхай» в общем-то готовились к сезону одинаково – через урезанный тренировочный лагерь.

Но в первом клубе мы практически не видим тренерской работы, тогда как в «Шанхае» она сразу бросается в глаза. Там тренер с приличным опытом работы в НХЛ все время находит какие-то кадровые ходы, команда жива, у нее горят глаза.

СКА, наоборот, становится потухшим, провинциальным клубом. Пока он кое-как вылезает за счет молодежи – на прошлогодних дрожжах.

Например, за счет Короткого, который вытягивает всю центральную линию СКА. А сравните как играют в СКА и «Шанхае» легионеры – небо и земля!

– Вывод?

– Начав работать по правилам НХЛ, мы теряем тренерскую школу. Многие команды не знают, что такое правильная предсезонка и выстроенный функциональный фундамент.

Большинство клубов лихорадит – постоянными спадами и подъемами. В лиге нет стабильности – а значит, мастерства.

Я вам скажу, что в данной ситуации мы еще должны поблагодарить ИИХФ, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.