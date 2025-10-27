Чемпион Каменский высказался о значимости «Русской пятерки» в «Детройте»

Валерий Каменский высказался о значимости «Русской пятерки» в «Детройте».

© Sports.ru

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лед в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

В 1997 году все пять хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом.