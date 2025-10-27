Умер экс-вратарь и тренер хоккейного «Торпедо»

Бывший голкипер «Торпедо» Владимир Воробьев скончался на 66‑м году жизни, сообщает пресс‑служба нижегородского клуба.
— Хоккейный клуб «Торпедо» скорбит в связи с уходом из жизни одного из самых выдающихся вратарей в истории нашей команды Владимира Николаевича Воробьева. Воспитанник нашего клуба на протяжении десятилетия блистательно защищал цвета «Торпедо» в «восьмидесятых». В этот славный хоккейный период наша команда дважды вплотную подбиралась к пьедесталу почета, занимая четвертые места. Также два раза «Торпедо» завоевывало почетный приз «Гроза авторитетов», который вручался тем, кто чаще других отбирал очки у призеров чемпионата. Помимо этого, в 1976 году Владимир Николаевич становился чемпионом СССР среди юношей, а год спустя — бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров. Входил в число кандидатов на попадание в Олимпийскую сборную страны для поездки на Игры в Калгари 1988 года, — говорится в заявлении клубной пресс‑службы.
После завершения игровой карьеры Воробьев был тренером вратарей основного и молодежного составов «Торпедо».
Прощание с бывшим хоккеистом пройдет 29 октября во Дворце спорта имени Виктора Коноваленко.
