Нападающий Кучеров идет 5-м в истории «Тампы»

Кучеров забил 58-й победный гол в НХЛ и идет 5-м в истории «Тампы». Стэмкос лидирует с 85 шайбами

Нападающий «Тампы» забросил победную шайбу в ворота «Вегаса» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Этот стал 58-м победным для россиянина в лиге – он находится на пятой позиции по этому показателю в истории «Лайтнинг».

Четвертым идет Винсент Лекавалье (60), третьим – Брэйден Пойнт (63), вторым – Мартен Сен-Луи (64), первым – Стивен Стэмкос (85).

