Обладатель Кубка Гагарина подписал пробный контракт с «Трактором»

28-летний защитник Егор Рыков подписал пробное соглашение с «Трактором». Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Рыков начал нынешний сезон в «Ладе», но договор с ним был расторгнут в середине сентября. За тольяттинскую команду хоккеист провёл четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «0».

Всего Егор записал на свой счёт 354 игры в Континентальной хоккейной лиге, где набрал 66 (6+60) очков. Помимо «Лады», Рыков выступал за СКА, «Сочи», ЦСКА, «Адмирал», «Северсталь», «Авангард», «Витязь» и «Ладу». В составе СКА в сезоне-2016/2017 стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

В 2016 году защитник был выбран под общим 132-м номером в пятом раунде драфта НХЛ командой «Нью-Джерси Дэвилз».