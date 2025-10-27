В штабе СКА появится новый тренер

В тренерском штабе СКА появится новый тренер.

Тренерский штаб Игоря Ларионова в ближайшее время должен пополнить новый специалист, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

На данный момент в штабе, помимо Ларионова, работают Владимир Филатов и Максим Семенов.

Евгений Кетов ранее перешел на позицию главного тренера «СКА-ВМФ».

В этом сезоне петербургская команда находится на девятой позиции в таблице Западной конференции, набрав 18 очков в 18 матчах.