Гендиректор «Салавата» заявил о сокращении кредиторской задолженности на 280 млн рублей: «У клуба отсутствуют долги перед бюджетом, Социальным фондом, а также по заработной плате»
Ринат Баширов заявил о сокращении кредиторской задолженности «Салавата Юлаева».
По словам генерального директора, хоккейным клубом были приняты решения, позволившие сократить расходную часть бюджета и при этом «увеличить объем доходов».
Как пишет «Башинформ», исполнение поручений главы республики Радия Хабирова позволило значительно сократить кредиторскую задолженность клуба.
«Можно констатировать, что на сегодняшний день такая задолженность сократилась на 280 миллионов рублей. До конца текущего финансового года она должна уменьшится на более чем 500 миллионов рублей. На сегодняшний день у клуба отсутствуют задолженности перед бюджетом, Социальным фондом, а также по заработной плате», – сказал Ринат Баширов.
«Барса» и Мендеш будут следить за поведением Ямаля вне поля. В клубе считают, что слова вингера о «Реале» подстегнули мадридцев в класико (Diario Sport)
ЦСКА заявил, что «Спартак» без предупреждения поднял цены на билеты в гостевой сектор до 1950 рублей. Заявленная ранее стоимость – 880 рублей
«Сочи» выменял Эллиса у «Шанхая» на денежную компенсацию. Форвард набрал 4 очка в 16 матчах сезона КХЛ
«Барса» и Мендеш будут следить за поведением Ямаля вне поля. В клубе считают, что слова вингера о «Реале» подстегнули мадридцев в класико (Diario Sport)
ЦСКА заявил, что «Спартак» без предупреждения поднял цены на билеты в гостевой сектор до 1950 рублей. Заявленная ранее стоимость – 880 рублей
«Сочи» выменял Эллиса у «Шанхая» на денежную компенсацию. Форвард набрал 4 очка в 16 матчах сезона КХЛ