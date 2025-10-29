Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может перейти в «Каролину Харрикейнз», заявил инсайдер Франк Серавали.

© Матч ТВ

«Рейнджерс» после 11 матчей набрали 10 очков и занимают 14‑е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. На счету 33‑летнего Панарина 7 (2+5) очков. Действующий контракт россиянина с командой из Нью‑Йорка рассчитан до конца нынешнего сезона.

— Я думаю, он бы отлично подошел. Особенно команде, в составе которой уже есть несколько российских хоккеистов. Мы знаем, что «Каролина» хочет играть агрессивно. Если «Рейнджерс» останутся в самом низу турнирной таблицы, может, «Каролина» сможет убедить Панарина перейти к ним. Думаю, это был бы отличный вариант, — заявил Серавали на видео, опубликованном на странице Bleacher Report Open Ice.

В составе «Каролины» уже выступают россияне Александр Никишин, Андрей Свечников и Петр Кочетков. Команда с 12 очками в девяти играх идет пятой на Востоке.