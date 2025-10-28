Тренер "Вашингтона" Карбери: у Овечкина есть привычки, которые нужно учитывать

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о том, что Коннор Макмайкл в понедельник на тренировке занял позицию центра в звене с Александром Овечкиным и Райаном Леонардом. Обычно, когда Макмайкл и Овечкин выходили в одном звене, оба занимали позиции на флангах.

«Это немного по-другому. И я бы не стал называть это сложностью, скорее, это нюансы, отличия — такие же, как при игре с любым другим крайним. Но у Овечкина есть определённые привычки, которые нужно учитывать: где он предпочитает получать шайбу, где располагается на льду, как он общается и всё в этом духе. Майки уже достаточно играл с ним, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Если помните, в прошлом сезоне он тоже часто выходил с ним в одном звене, только тогда был на фланге, а не в центре, — это немного меняет динамику», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив два гола и пять результативных передач.