Болельщик находится в критическом состоянии после падения с яруса арены «Питтсбурга»

Болельщик, присутствовавший на матче между «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз» (6:3) был доставлен в больницу после падения с верхнего яруса стадиона «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена». Об этом сообщает ESPN.

Инцидент произошёл в начале первого периода после того, как Энтони Манта сделал счёт 2:0.

Сотрудники скорой помощи оказали помощь болельщику, после чего доставили его в больницу, расположенную в нескольких кварталах от арены. Игра не была остановлена, пока мужчине оказывалась медицинская помощь. Полиция Питтсбурга сообщила, что мужчина находится в критическом состоянии.