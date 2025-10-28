«Детройт» опубликовал ролик в честь 30-летия «Русской пятерки»

«Детройт Ред Уингз» на своей странице в социальной сети Х опубликовал видеоролик в честь 30-летия со дня создания «Русской пятёрки».

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лёд в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. В тот день «Детройт» обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:0, Ларионов и Козлов забросили по одной шайбе, Фёдоров отметился двумя передачами, Константинов также записал на свой счёт голевой пас. В 1997 году все пять хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом.