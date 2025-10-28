Олимпийский чемпион раскритиковал чествование «Русской пятерки»

Виталий Давыдов высказался о «Русской пятерке» в «Детройте».

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лед в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

В 1997 году все пять хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом.

– Еще одно событие недели – 30-летний юбилей «Русской пятерки» «Детройта». Отметили?

– Ребята, послушайте, для нашего великого хоккея это скромное событие. При всем уважении к Фетисову, Федорову, Константинову, Ларионову, Козлову.

– Почему?

– Во-первых, эта пятерка защищала цвета не отечественного клуба, не национальной сборной страны, а всего лишь рядового американского клуба.

Во-вторых, мы плохо знаем нашу хоккейную историю – и мало какие юбилеи отмечаем.

У нас было много действительно легендарных пятерок! Начиная от величайшей пятерки ЦСКА Трегубов – Сологубов, Локтев – Александров – Альметов.

А почему не отмечаете юбилеи великого спартаковского звена братья Майоровы – Старшинов?

Да та же пятерка Фетисов – Касатонов, Макаров – Ларионов – Крутов сделала для нашего хоккея намного больше, чем весь «Детройт» за всю историю вместе взятый! И это я еще не говорю про великих игроков родного «Динамо»…

Странно, что легендарные тройки и пятерки отечественного хоккея мы в нашей прессе почти не вспоминаем – зато «Детройт» чествуем. Второсортный, провинциальный подход! – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.