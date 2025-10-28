ЦСКА заявил, что «Спартак» без предупреждения поднял цены на билеты в гостевой сектор до 1950 рублей. Заявленная ранее стоимость – 880 рублей

Sports.ru

«Спартак» поднял цены на билеты в гостевой сектор для болельщиков ЦСКА.

© Sports.ru

28 октября команды в рамках Фонбет чемпионата КХЛ сыграют в «Мегаспорте» – на домашней арене красно-белых.

«Информация для болельщиков, планирующих посетить гостевой сектор матча «Спартак» – ЦСКА. Сообщаем, что хоккейный клуб «Спартак» в одностороннем порядке и без предупреждения поднял цены на билет до 1950 рублей, при заявленной ранее стоимости в 880 рублей. Просим учесть данную информацию при выкупе билетов на матч. С учетом сложившейся ситуации, в случае отказа от выкупа билетов на гостевой сектор данного матча, правило отмены заявки на последующие игры временно не действует. Вы сможете приобрести билеты на следующие выездные матчи», – говорится в сообщении ЦСКА.
