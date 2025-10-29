Губерниев прокомментировал отстранение хоккеиста «Спартака» за наркотики

Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение Ивана Морозова за кокаин.

В середине сентября 25-летний форвард «Спартака» был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили следы наркотика.

Вчера Морозов выступил с признательным заявлением. Сообщалось, что его допустят к участию в матчах FONBET КХЛ в ноябре.