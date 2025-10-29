Губерниев прокомментировал отстранение хоккеиста «Спартака» за наркотики

Губерниев о возвращении Ивана Морозова: «Он наркоман, раз принимал кокаин. Как пройдет лечение и выйдет чистым и шелковистым, можно будет куда-нибудь трудоустроиться»
Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение Ивана Морозова за кокаин.
В середине сентября 25-летний форвард «Спартака» был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили следы наркотика.
Вчера Морозов выступил с признательным заявлением. Сообщалось, что его допустят к участию в матчах FONBET КХЛ в ноябре.
«Раз Морозов принимал кокаин, значит, он наркоман. Ему надо лечиться. После того, как он пройдет курс лечения и выйдет чистым и шелковистым, можно будет говорить о том, что он постарается куда-нибудь трудоустроиться», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
