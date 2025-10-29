«Ак Барс» уверенно обыграл «Металлург»

В эти минуты на «Татнефть-Арене» в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Ак Барс» уверенно обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 4:0, продлив серию побед до 11 матчей.

Точными бросками в составе «Ак Барса» отметились Дмитрий Яшкин, Радэль Замалтдинов и Илья Карпухин, оформивший дубль.

«Ак Барс» побеждает в КХЛ весь октябрь. В последний раз казанская команда проигрывала 29 сентября в выездной игре с «Автомобилистом» (4:1) из Екатеринбурга. В следующем матче «Ак Барс» сыграет дома с «Ладой» 1 ноября.

Для «Металлурга» это второе поражение за три матча. Клуб из Магнитогорска в следующей встрече сыграет дома с «Шанхайскими драконами» 3 ноября.