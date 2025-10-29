Власти Архангельской области решили вопрос по финансированию ХК «Водник»

Власти Архангельской области решили вопрос по финансированию «Водника» до конца сезона-2025/26
Власти Архангельской области решили вопрос по финансированию «Водника».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Администрация региона и клуба изыскали объем средств, который необходим для завершения чемпионата. Вопрос по финансированию «Водника» до конца сезона решен», – сказал источник.
«Водник» – 9-кратный чемпион России по хоккею с мячом, в прошлом сезоне клуб занял второе место в Суперлиге.
