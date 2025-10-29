Нападающий Кравцов может вернуться в КХЛ

Виталий Кравцов может вернуться в КХЛ в ближайшее время.

25-летний форвард на данный момент не сумел пробиться в состав «Ванкувера», с которым в августе подписал двусторонний контракт на год.

В АХЛ у Кравцова 3 (1+2) очка в 7 играх за «Эбботсфорд». Ранее хоккеист изъявлял желание провести весь сезон в Северной Америке.

Как сообщает «Бизнес Online», на нападающего претендуют «Локомотив» и, возможно, «Ак Барс».

Отмечается, что челябинский клуб может отдать права на Кравцова ярославцам в обмен на защитника.

Казанцы проявляли интерес к Кравцову минувшим летом. Сообщалось, что сам игрок был заинтересован в переходе в команду, которой руководит Анвар Гатиятулин. При этом сейчас приобретение прав на Кравцова рассматривается как маловероятный сценарий.

В прошлом сезоне Кравцов набрал 58 (27+31) очков в 66 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ. В плей-офф добавил 7 (4+3) очка в 19 играх.

Сообщалось, что игрок не хотел продолжать выступать за «Трактор» при руководстве Бенуа Гру, что сам игрок опровергал. При этом он отмечал, что в Челябинске ему предлагали урезать зарплату.